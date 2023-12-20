رسالة تهديد قوية من عبد الملك الحوثي للامريكان.. تفاصيل

أكد عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين أن من يتحرك مع الأمريكي ويورط نفسه في حماية السفن الإسرائيلية يعلم أنه يقدم خدمة لإسرائيل حصرا ويضر بالملاحة الدولية.

وقال أيضا: على دول العالم أن تنتقد الأمريكي والذين يتطفلون معه من الدول البعيدة التي تأتي لتهدد الملاحة وتعسكر البحر الأحمر

وأضاف : على الدول المطلة على البحر الأحمر أن يكون لها موقف صريح ضد الموقف الأمريكي الذي ينتهك حقوق هذه البلدان ويهدد أمنها واستقرارها.

وتابع : كل البلدان على شواطئ البحر الأحمر تقع عليها مسؤولية التحرك ضد الموقف الأمريكي العدوان المتطفل المضر بالملاحة الدولية

وأردف : أوجه النصح لكل الدول التي يسعى الأمريكي لتوريطها بألا تورط نفسها، وألا تضحي بمصالحها وألا تخسر أمن ملاحتها خدمة للصهاينة

واكمل : التحرك الأمريكي الأخير لن يثنينا نهائيا عن موقفنا الثابت والمبدئي والأخلاقي الذي أعلناه منذ البداية إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وزاد : لو كان موقفنا بلا تأثير لما صاح منه الإسرائيلي ولما أعلن تضرره منه ولما احتل مساحة حتى في الإعلام الإسرائيلي عن أضراره وتأثيره.

واستطرد : التحرك الأمريكي ليس جديدا فهم منذ اليوم الأول حركوا بارجاتهم وحاملات الطائرات وكل إمكاناتهم لكنه يسعى الآن لتوريط الآخرين.

وذكر أيضا : لن نقف مكتوفي الأيدي إذا كان لدى الأمريكي توجه لأن يصعد أكثر وأن يرتكب حماقة باستهداف بلدنا أو بالحرب عليه.

وأضاف : أي استهداف أمريكي لبلدنا سنستهدفه هو، وسنجعل البوارج والمصالح والملاحة الأمريكية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية



وأتم : لسنا ممن يقف مكتوف الأيدي والعدو يضربه، نحن شعب يأبى الضيم، نتوكل على الله ولا نخاف التهديد والعدوان الأمريكي المباشر

