عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثي: أمريكا تخسر في البحر الأحمر صاروخا بمليوني دولار للتصدي لمسيرة بألف دولار

صدى البلد

قال زعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الأربعاء، إن الجانب الأمريكي سيخسر في البحر الأحمر عندما يطلق صاروخا بمليوني دولار للتصدي لمسيرة قيمتها ألفا دولار.

وأكد عبد الملك الحوثي أن الموقف الرافض للعدوان على غزة هو موقف يمثل كل الشعب اليمني.

وأضاف عبد الملك الحوثي: "كنا نتمنى منذ اليوم الأول أن تكون الحرب مباشرة مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي".

وتابع: "أنصح جميع الدول التي تسعى الولايات المتحدة إلى توريطها بأن لا تخسر أمن ملاحتها خدمة لإسرائيل".

وشدد عبد الملك الحوثي على أنهم لا يخافون من التهديد الأمريكي حتى لو دخل في عدوان على اليمن ولن يخضعوا.

ولفت إلى أن الانزعاج الأمريكي والإسرائيلي يبين مدى تأثير موقف الحوثيين على المجتمع الدولي.

وأشارعبد الملك الحوثي إلى أن الموقف الأمريكي ينتهك سيادة كل الدول المطلة على البحر الأحمر وعليها مسئولية التحرك ضد ذلك.

وأوضح أن من يورط نفسه مع الجانب الأمريكي في حماية السفن الإسرائيلية فإنه يقدم خدمة لإسرائيل.

وذكر عبد الملك الحوثي أن التحرك الأمريكي ليس لحماية الحركة التجارية والملاحة الدولية إنما سعي لعسكرة البحر الأحمر.

الحركة التجارية البحر الأحمر البحر الأحم الشعب اليمني الولايات المتحدة الملاحة الدولية المجتمع الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

NBC: شي جين بينج أبلغ الرئيس الأمريكي أن تايوان ستتحد مع الصين

الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة الشهداء والمصابين منذ 7 أكتوبر

لافروف يتهم أمريكا بالانخراط في مشاريع سرية ضد إقامة الدولة الفلسطينية

صناعة الشحن في خطر بسبب قوات متعددة الجنسيات تعمل بالبحر الأحمر ضد الحوثيين

عبر قناة السويس.. باخرة وقود عراقية للشعب الفلسطيني

إحداهن سافرت للخارج.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلتين من داخل مصعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

نشرة المرأة والصحة| أطعمة ومشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان.. و10 صور أثارت ضجة لـ دعاء فاروق بعد تصدرها التريند

من داخل الأهرامات.. محمد كريم ينشر صورا جديدة لزيارة تيريس جيبسون

عروض لطلبة المدارس في مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

أبطال حقيقيون.. فيديو يظهر جدارية رائعة تجمع صحفيي ومراسلي غزة

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ