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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب الشيوخ: لقاء الرئيس السيسي مع المرشحين بالانتخابات بداية جديدة لمسار الديمقراطية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمن النائب محمد الأنور الشريف، عضو مجلس الشيوخ، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 بأنها دلالة واضحة على المنافسة والتعددية الحزبية.

مصر تعيش حالة من الزخم  السياسي 

وقال “الأنور”، إن مصر تعيش حالة من الزخم  السياسي لم تشهده على مدار تاريخيها الحديث وهي بداية جديدة على مسار الديمقراطية لبناء دعائم الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن المشاركة الفعالة وغير المسبوقة من أبناء مصر في الانتخابات الرئاسية يعكس مدى وعي المواطن المصري ومسؤوليته الوطنية في ممارسة حقة الدستوري الذي كفلة له القانون.

وأكد على أن الأحزاب السياسية لديها فرصة حقيقية في تقديم الدور المنوط بها في خدمة المجتمع جنبا إلى جنب بجوار الدولة المصرية.

ودعا النائب، الأحزاب السياسية إلى استغلال الحراك السياسي الذي تشهده مصر الآن في تكثيف قواعدها الشعبية في خدمة المواطن البسيط للتخفيف عن كاهله.

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