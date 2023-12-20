رئيس الوزراء يكشف أخر مستجدات التفاوض مع صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة وطني بحت، مضيفا أن الحكومة تعمل مع صندوق النقد الدولى على خطة زمنية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا.



وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن هناك ٤ قطاعات لها الأولوية في الطرح من خلال البورصة ومنها المطارات وقطاع الاتصالات وقطاع البنوك والتأمين.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الطروحات الحكومية يحسن من كفاءة أصول الدولة، مؤكدا أن الحكومة تواصل جهودها للعمل على نجاح هذا البرنامج.