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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء يكشف أخر مستجدات التفاوض مع صندوق النقد الدولي

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة وطني بحت، مضيفا أن الحكومة تعمل مع صندوق النقد الدولى على خطة زمنية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا.

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مدبولي: برنامج الطروحات هدفه تعظيم الاستفادة من موارد الدولة


 وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن هناك ٤ قطاعات لها الأولوية في الطرح من خلال البورصة ومنها المطارات وقطاع الاتصالات وقطاع البنوك والتأمين.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الطروحات الحكومية يحسن من كفاءة أصول الدولة، مؤكدا أن الحكومة تواصل جهودها للعمل على نجاح هذا البرنامج.

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