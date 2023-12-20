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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تكشف حقيقة سحب جزء من قواتها بغزة ضمن صفقة الرهائن الجديدة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أفادت صحيفة “إسرائيل اليوم”، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن إسرائيل ليست مستعدة لسحب جزء من قواتها في غزة ضمن الصفقة الثانية للإفراج عن الرهائن.

وحسب الصحيفة العبرية، نفي المسؤول الإسرائيلي، ما ورد في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، وأكد أن إسرائيل ليست مستعدة لسحب جزء من قواتها ضمن الصفقة الثانية للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

وقال المسؤول الإسرائيلي: "لا يوجد مثل هذا الاستعداد".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن مسؤولين إسرائيليين كبار أنه يتم النظر في إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة أسبوعين، وهذا من أجل إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا في قبضة حركة حماس.

وبحسب تقرير الصحفية، فإن إسرائيل مهتمة بهدنة طويلة للسماح لحماس بجمع الأسرى المتبقين ونقلهم إلى مكان آمن.

كما أفادت التقارير أن إسرائيل قد تتعهد في هذا الوقت أيضًا بسحب جزء من قواتها وممارسة سياسة أكثر تركيزًا في شمال قطاع غزة.

ومن المتوقع أن تكون الهدنة، بحسب مصادر غربية، أطول مما كانت عليه في الجولة السابقة.

إسرائيل الرهائن غزة

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