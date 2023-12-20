سمير فرج: إسرائيل بدأت تقديم تنازلات بسبب ضعفها أمام العالم

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن إسرائيل ترغب في خروج السيدات المجندات في صفقة الأسرى، وهو ما رفضته حماس، لأنها ترغب أن تخرج الجنود في صفقة أخرى بخلاف صفقة المدنيين، لافتا إلى أن أمين عام الجهاد الإسلامي قادم إلى مصر الأسبوع المقبل، خاصة أنهم كانوا خارج ملف المفاوضات خلال الفترة الماضية.

حديث حول القضية الفلسطينية

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من قناة "صدى البلد"، أن وصول منظمة الجهاد الإسلامي إلى مصر دفعة جديدة بشأن المفاوضات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن حدة إسرائيل في الحرب قلت بشكل واضح.

وتابع أن إسرائيل بدأت في تقديم تنازلات، وبدأت تتحدث عن ترك الأسرى الفلسطينيين منذ 25 عاما الذي من وجهة نظرهم قاموا بقتل إسرائيليين وهو أمر مميز بالنسبة لحماس.

واستكمل، أن إسرائيل أصبح موقفها ضعيف للغاية أمام العالم، ولذلك بدأت في تقديم العديد من التنازلات في الفترة الراهنة في ضوء ضغط العالم، مشددا على أن مصر لها دور كبير في القضية الفلسطينية وهي الأساس برفقة دولة قطر أيضا.