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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تشكيل عملية "حارس الازدهار".. الحوثيون يتوعدون أمريكا

الحوثيون
الحوثيون

توعدت مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، من أنها سترد على أي هجوم من قبل القوات الأمريكية.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي: "إذا كان الأمريكيون يعتزمون التصعيد أكثر، والانخراط بشكل أكبر، وارتكاب الحماقات من خلال استهداف بلادنا... فسوف نستهدفهم".

وأصاف في كلمة له اليوم الأربعاء “سنجعل البوارج الأمريكية والمصالح الأمريكية والملاحة الأمريكية هدفًا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة".

وتأتي تصريحاته بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها تشكل قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات لحماية السفن التي تعبر البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الاثنين، إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن.

وشملت العملية التي يطلق عليها “حارس الازدهار” إسبانيا إلى جانب 9 دول أخرى هي: بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل.

وأضاف أوستن أن "التصعيد الأخير في هجمات الحوثيين من اليمن يهدد التدفق الحر للتجارة ويعرض حياة البحارة الأبرياء للخطر ويشكل انتهاكا للقانون الدولي".

مليشيا الحوثي هجوم عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين

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