أبو عبيدة: دمرنا 41 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 72 ساعة

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم الأربعاء، إن مجاهدي القسام دمروا خلال الـ72 ساعة الأخيرة 41 آلية عسكرية كليا أو جزئيا.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام"، الاشتباك مع قوة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السرايا بمدينة غزة ومجاهديها أكدوا مقتل 4 جنود وإصابة آخرين.

كما أعلنت "القسام" تدمير دبابتين صهيونيتين وجرافة عسكرية في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة.

ولفتت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" ، عن نجاح مجاهديها في استهداف قوة صهيونية مكونة من 12 جندياً من قوات الاحتلال الإسرائيلي متحصنة داخل مبنى في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة بقذيفتي أفراد وعدد من القنابل اليدوية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

واستهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.