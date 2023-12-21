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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

ركبا الأسانسير مع شخصين.. الداخلية تكشف لغز خطـ.ــف صغيرين داخل مصعد

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تم التقلاطه بواسطة كاميرات المراقبة حيث أظهر اختطاف طفلتين واصطحابها داخل مصعد .

فيديو اختطاف طفلتين داخل مصعد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/12/2023 تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى ، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد إنفصالهما حتى عام 2022 ، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك ، ولم تقدم ما يُفيد ذلك .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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