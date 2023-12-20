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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقف النار لأسباب إنسانية.. ماكرون يطالب بعدم هدم كل شيء في غزة

ماكرون
ماكرون

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إلى هدنة في قطاع غزة تؤدي إلى وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية.

وقال ماكرون في تصريحات عبر قناة "فرانس 5" إن محاربة الإرهاب لا تعني "هدم كل شيء في غزة"، مجددا دعوته إلى هدنة "تؤدي إلى وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".

وأكد: "لا يمكننا أن نسمح بترسيخ فكرة أن محاربة الإرهاب بشكل فعال يعني تدمير كل شيء في غزة أو مهاجمة السكان المدنيين بشكل عشوائي والتسبب في سقوط ضحايا مدنيين".

وأضاف: "لذلك، ومع الاعتراف بحق إسرائيل في حماية نفسها أثناء محاربة الإرهاب، نطالب بحماية هؤلاء الأشخاص وبهدنة تؤدي إلى وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".

وطلب الرئيس الفرنسي من الاحتلال "وقف هذا الرد لأنه غير مناسب، ولأن كل الأرواح البشرية متساوية ويجب الدفاع عنها".

وأكد أن رد فرنسا كان "متّسقا" و"عادلا"، مع الاعتراف بأنها "لا ترضي أيا من الطرفين"، مضيفا: "أعتقد أنها تتوافق مع تاريخنا الدبلوماسي وقيمنا ومصالحنا".

ماكرون الإرهاب هدنة غزة وقف إطلاق نار الرئيس الفرنسي

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