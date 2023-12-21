بسبب مبلغ مالي| جريمة بشعة بالغربية ضحيتها فرح.. فيديو

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" قتلتها وأحرقت جثتها.. إحالة قاتلة صديقتها فرح إلى المفتي.. وخالة الضحية: النهاردة هاخد العزاء".

وجاء في التقرير أن هناك جريمة بشعة حدث في الغربية، حيث قامت فتاة تدعى آية، بقتل صديقتها فرح، وذلك بسبب مبلغ مالي.

وأضاف التقرير، أن المتهمة في القضية قامت بالتخلص من الجثة، بطريقة وحشية، حيث قامت بحرقها بمساعدة شخص لها، دون رحمة، وقامت ببيع الموبايل الخاص بها.

وقالت خالة الضحية :إن المتهمة في القضية، قامت بتقطيع الجثة وحرقها، ولم يكون هناك رحمة، معلقة :" فرح كانت بتدي المتهمة في القضية ملابسها، وكانت تعتبرها شقيقتها وليست صديقة".

وتابعت:" الجريمة جت من أقرب الناس لها، وأنه بعد حكم المحكمة ستتلقى العزاء".