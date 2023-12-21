وصلت للضرب.. سر طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

قالت الإعلامية نهاد سمير، إنه تم طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب للمرة الثانية، مشيرة إلى أن المرة الأولي كان الانفصال عام 2021، وحدث خلافا كبيرا بينهم.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه من بعد هذا الخلاف لم يحدث أى خلافات أخري قوية، ولكن تلك المرة شيرين صرحت لمصادرة مقربة جدا لها أنها أنفصلت عن حسام حبيب، ولكن تلك المرة بدون أى مشاكل.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير، أن الإعلامية نضال الأحمدية المعروف أنها مقربة من شيرين عبد الوهاب، قالت أنه حدث مشاداة وصلت للضرب بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب فى الطائرة، لافتة إلى أن سبب الخلاف هو تدخل حسام حبيب فى عمل شيرين عبد الوهاب أكثر من اللازم لدرجة أنه كان ممكن ان يلغي العمل من ورائها بدون معرفتها، ومن بعدها حدث مشاداة كلامية بينهم أدت إلى طلب شيرين الطلاق أكثر من مرة، ولكن حسام كان يرفض.