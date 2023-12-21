سامح شكري: أحداث 7 أكتوبر ليست بداية الصراع في غزة

أكد سامح شكري ، وزير الخارجية، أن الأحداث في 7 أكتوبر ليست هي بداية الصراع، ولكن البداية كانت من قيام دولة باحتلال دولة منذ عام 67.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، أنه على مدى 3 عقود نتحدث عن حل الدولتين، ولكن ليس هناك إرادة من قبل الحكومة الإسرائيلية، أو المجتمع الدولي.

ولفت إلي أن ما يحدث له تأثير على عدم استقرار المنطقة، ولذلك يجب أن تكثف العمل من أجل الوصول لـ دولتين يعيشان في سلم، وأمان.

وأوضح أن الأمر لا يجب أن يكون فقط أمل، ولكن يحتاج العمل على الأرض، وأنه لم تبقى أرتضي فلسطينية من أجل اقامة دولة فلسطينية عليها، ولذلك على المجتمع الدولي، أن يكون لديه إرادة، لافتا إلى أن هناك عجزا دوليا في تنفيذ قرار حل الدولتين.

