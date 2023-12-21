عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية البريطاني: دور مصر عظيم في إيصال المساعدات إلى غزة

صدى البلد

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنّ العلاقات "المصرية - البريطانية" مهمة، مؤكدا: "من دواعي سروري مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتهنئته بفوز في الانتخابات الرئاسية الحالية".

وأضاف كاميرون، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع سامح شكري، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنّ مصر تقوم بعملٍ عظيم من خلال منظمة الهلال الأحمر، في إطار المساعدات التي تمد بها غزة، لتخفيف الأعباء الموجودة على المستشفيات في غزة.

وأكد: "نعمل دومًا على تقديم المساعدات، وتمت مناقشة الوضع بالمنطقة وغزة بالأساس والمساعدات التي تم التركيز عليها منذ بدء الحرب على غزة، ونحن نعمل على التأكيد أنّه منذ بدء الحرب على غزة فإنّ معبر رفح مفتوح بصفة دائمة من أجل نقل المساعدات إلي أهالي غزة، وأيضًا المعبر الخاص بالأردن الذي يقوم بنقل المساعدات والمساعدات التي تأتي من قبرص من خلال سفن بريطانية، فنحن نعمل على كل ما يجب فعله لمساعده أهالي غزة على كل المستويات".

وتابع: "نحن نتحدث عن قرار مجلس الأمن ونحن حريصون على أن يتم الاتفاق بخصوصه، وبحاجة لدفع المساعدات وإيصالها إلى الأهالي بأرقام أكبر، وهو ما نحاول أن نقوم به لنصل إلى قرار بالإجماع بمجلس الأمن".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن|

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

ترشيحاتنا

شهيد لقمة العيش.. تفاصيل صادمة لوفاة شاب مصري في إيطاليا

وزيرا التضامن والرياضة يناقشان استعدادات تنظيم احتفالية "قادرون باختلاف" تحت رعاية السيسي

مفاوضات اللحظة الآخيرة.. هل تشهد غزة هدنة قريبة لوقف إطلاق النار؟

وزير الخارجية البريطاني: دور مصر عظيم في إيصال المساعدات إلى غزة

لبنان.. حزب الله يطلق وابل من الصوارخ على مواقع إسرائيلية حدودية

إصابة مباشرة لسيارة في الجليل الأعلى بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

ولا أغرب .. مقطع فيديو يثير الجدل لحيوان يوقف السيارات طلبًا للمساعدة

فيديو

محدش يخرج من بيته| الأرصاد تحذر هذه الفئات بسبب طقس اليوم.. فيديو

ركبا الأسانسير مع شخصين.. الداخلية تكشف لغز خطـ.ــف صغيرين داخل مصعد

إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية للعالم| فيديو

مقطع فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية ينفطر له القلوب.. شاهد ماذا قالت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ