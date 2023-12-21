مواعيد مباريات منتخب مصر بالبطولة العربية لكرة السلة رجال

من المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة العربية لكرة السلة رجال يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة يليه مباراة منتخبى مصر والإمارات.

وقد جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دورالمجموعات بالبطولة كالتالي:-

- منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب الإمارات يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

- منتخب مصر في مواجهة نظيره منتخب الكويت يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً.

- منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب تونس يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً.

- منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب المغرب يوم السبت الموافق 30 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الثمانية يوم الاثنين الموافق 1 يناير المقبل، بينما تقام مباريات الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير المقبل، وتقام مباريات الدور النهائي يوم الأربعاء الموافق 3 يناير المقبل.

ويعتلي منتخب مصر صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة. كل التوفيق لمنتخبنا المصرى.