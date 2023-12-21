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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون : ملاحة السفن في البحرين الأحمر والعربي آمنة إلا مراكب العدو

ارشيفي
ارشيفي


أكد الحوثيون إن "الملاحة في البحرين الأحمر والعربي آمنة لكافة السفن باستثناء سفن العدو أو تلك المتجهة إلى موانئه"

وطمأن الحوثيون في بيان لهم  كل الشركات الملاحية وخطوط النقل البحري العالمية بأن الملاحة في البحر الأحمر آمنة.

وكانت تقارير  عالمية ذكرت ان أكثر من 100 سفينة حاويات تغير مسارها من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح تجنبًا لهجمات الحوثيين.

وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قد قال في كلمة سابقة له : موقفنا مستمر، والموقف الصحيح الذي على كل دول العالم السعي له هو المطالبة بوقف العدوان على غزة

وأضاف : الأمريكي يسعى لحماية السفن الإسرائيلية لأنه يريد استمرار الجرائم في غزة، وإلا فالحل الصحيح هو وقف العدوان والحصار على غزة

وأتم : تحرك الأمريكي في البحر الأحمر هو تحرك غير قانوني، بل عدوان وإجرام وبلطجة وتصرف متوحش يسعى لخدمة الإسرائيليين

 

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