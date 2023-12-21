الحوثيون يوجهون طلبا عاجلا لدول مجلس التعاون الخليجي

أكد الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام أن الشعوب السوية التي تعيش القيم الإنسانية ترفض بشدة استمرار كيان العدو الصهيوني في مجازره بحق أهل غزة وهذا ما يفترض أن يثير قلق العالم

وذكر أيضا : عمليات الحوثي البحرية ليست مصدر قلق لأحد سوى للكيان الصهيوني لدفعه نحو وقف عدوانه ورفع حصاره عن غزة

وتابع : كل العالم يجب ألا يسمح لهذا الكيان أن يتجاوز كل الحدود منتهكا كل القيم والمقدسات

وأردف: ديننا الإسلامي يعتبر قتل نفس بغير حق كأنما هو قتل للناس جميعا، فكيف لمن يرتكب جرائم إبادة بقتل المئات من المدنيين بغارة واحدة؟

وتساءل استنكار؛ من الذي أعطى أمريكا الحق أن تمنح "إسرائيل" كل الوقت والسلاح والغطاء السياسي لتواصل إجرامها بحق المدنيين العزّل في غزة؟

واستطرد : ليكن العالم على حذر من مساعي "إسرائيل" لتوريطه بتوسيع الصراع، خصوصا المنطقة العربية والإسلامية التي يتوجب عليها الكثير لمساندة غزة وعدم منح نتنياهو طوق نجاة من ورطته

وطالب الجميع رفع الصوت عاليا لوقف فوري للعدوان ورفع الحصار عن غزة

وأتم قائلا : موقف ماليزيا بعدم استقبال السفن الإسرائيلية محل إشادة وتقدير، ونتمنى من جميع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي ممن لهم علاقة بالصهاينة أن يقاطعوهم تنديدا ورفضا لمجازرهم