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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثي: أي دولة تفتح أجواءها لقصف اليمن سيتم الرد عليها

ارشيفي
ارشيفي

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: التحالف الذي أعلن عنه هدفه حماية "إسرائيل" وليس الملاحة الدولية

وقال في تصريحات لقناة الميادين : خطابنا وبياناتنا تؤكد أن الملاحة الدولية آمنة إلا على السفن الإسرائيلية أو تلك المتوجهة لموانئ الاحتلال

وأضاف : من يدعم المجازر في غزة هي الولايات المتحدة ومن يريد الأمن للبحر الأحمر عليه أن يوقف المجازر الإسرائيلية

وأردف : الشعب اليمني لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي إذا تعرض اليمن لعدوان أميركي أو غير أميركي

واكمل : التحرك الأميركي يعسكر البحر الأحمر ويضرب حركة الملاحة الدولية

وزاد الحوثي : كل الخيارات مطروحة للرد على أي عدوان أميركي محتمل وان أي دولة تفتح أجواءها لقصف اليمن سيتم الرد عليها


وزاد الحوثي : نعمل على تجاوز التحديات الميدانية التي تواجه صواريخنا التي نقصف بها كيان الاحتلال


واتم : أدعو كل مسلم يعتصر قلبه على ما يحدث فلسطين أن يسحب أرصدته المالية من مصارف الدول التي تساند "إسرائيل

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