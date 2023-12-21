جنوب لبنان .. مسيّرة إسرائيلية تقصف خلّة فضة

أعلنت الوكالة الوطنية اللبناتبة أن مُسيّرة اسرائيليّة أطلقت صاروخين موجّهين باتجاه خلّة فضة بين بنت جبيل وعيترون وسيارات الإسعاف توجّهت إلى المكان.

وفلسطينيا؛ اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط في القدس المحتلة وأطلقت قنابل الغاز وأغلقت حاجز المخيم.

كما ترددت دعوات في مساجد للقدس للتوجه إلى المسجد الأقصى غداً لكسر الحصار المفروض عليه منذ نحو 70 يوماً.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية بالصواريخ مستهدفا منطقة “باب التنية” جنوب بلدة الخيام في جنوب لبنان.

ومن جانبها؛ اعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استشهاد حسين نمر مسرّة “حسين” من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس.