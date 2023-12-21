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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمات إنسانية تحث وزير الدفاع الأمريكي على حماية المدنيين في غزة

صدى البلد

في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، انضم فرع الولايات المتحدة لمنظمة أطباء بلا حدود إلى 13 منظمة إنسانية وحقوقية أخرى في الدعوة إلى حماية المدنيين في غزة من الهجمات الإسرائيلية عبر القطاع. 

 

وفقا لما نشرته الجارديان، تحدد الرسالة الطلبات الحاسمة لحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي.

 

حثت المنظمات الوزير أوستن على معارضة استهداف المدنيين فى غزة بشكل قاطع، مشددة على ضرورة منع الهجمات العشوائية التي تفشل في التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية. كما سلطت الرسالة الضوء على أهمية ضمان الوصول إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ونددت باستخدام أساليب الحصار التي تحرم السكان المدنيين من المواد الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

 

علاوة على ذلك، دعت الرسالة إلى حجب المساعدة الأمريكية لإسرائيل التي قد تسهل انتهاكات القانون الإنساني الدولي، والإصرار على الالتزام بالقانون والسياسة الأمريكية. وحثت المنظمات الوزير أوستن على الامتناع عن نقل الأسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، مشددة على أهمية الالتزام بالالتزامات التي تم التعهد بها بشأن استخدام الأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان.

 

شددت النقطة الأخيرة في الرسالة على رفض التهجير القسري وإنشاء ما يسمى "المناطق الآمنة". وشددت المنظمات بشكل جماعي على الحاجة الملحة لأن تلعب الحكومة الأمريكية دورًا حاسمًا في حماية حقوق وحياة المدنيين في غزة ومنع المزيد من الأزمات الإنسانية في المنطقة.

 

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