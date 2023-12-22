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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة في ليفربول بسبب محمد صلاح| ايه الحكاية؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يحاول الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، تفادي المأزق الحقيقي الذي من المتوقع أن يسببه غياب مهاجمه محمد صلاح عن عدة مباريات مهمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.


وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى احتمالية غياب صلاح عن 7 مباريات سيخوضها الريدز بمختلف البطولات، لمشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

ومن بين المباريات التي سيغيب عنها الجناح الدولي، مواجهة آرسنال يوم 7 يناير المقبل في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وستقام البطولة الإفريقية في كوت ديفوار بين 13 يناير و11 فبراير 2024، وهي الفترة التي سيتخللها مواجهات من العيار الثقيل لكتيبة كلوب.

ويلعب ليفربول مواجهتين ضد فولهام في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين يومي 8 و22 يناير المقبل، فيما يواجه تشيلسي نهاية الشهر.

وحال استمرار المنتخب المصري في البطولة حتى نهايتها، فإن صلاح سيغيب أيضًا عن صدام ناري أمام آرسنال في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، والذي سيجمعهما يوم 3 فبراير 2024.

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