بإطلالة شتوية.. منة فضالي تخطف الأضواء بجمالها

شاركت الفنانة منة فضالي، صوراً في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهرت منه فضالي، بإطلالة كاجوال شتوية مرتدية جاكت قصير باللون الأسود وبنطال جينز مما نال إعجاب متابعيها .





يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل “جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى،ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدى بدر، وأحمد فهيم،وفتوح أحمد، وسلوى عثمان، وفريدة سيف النصر، وجورى بكر، وطارق النهرى، وأحمد عبد الله، وإحسان الترك، وضيفالشرف بيومى فؤاد،ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميدياهب سعدى – جوهر.