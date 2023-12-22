مياه وبراكين وميكروبات.. مارس إكسبريس تكتشف أدلة صادمة على سطح المريخ

أفادت المراكبة الفضائية "مارس إكسبريس" بوجود أدلة على وجود حياة ميكروبية قديمة ووجود المياه والبراكين على الكوكب الأحمر.

ووفقا لموقع سبيس لعلوم الفضاء، استخدم فريق من مختبر لونار وكواكب جامعة أريزونا صور الأقمار الاصطناعية والبيانات من أجهزة الرادار التي تخترق الأرض لإنشاء إعادة بناء ثلاثية الأبعاد لتدفقات الحمم البركانية في "إيليسيوم بلانيتيا" في المريخ. اكتشف الباحثون أن الحمم البركانية اندفعت على الأرجح من خلال شقوق قبل مليون سنة تقريبًا، مغطية منطقة على الكوكب الأحمر تعادل حجم ولاية ألاسكا.

توصل الفريق إلى أكثر من 40 حدثًا بركانيًا، والأكبر منها يبدو أنه ملأ وادٍ مريخي يسمى "أثاباسكا فاليس" بما يقرب من 1000 ميل مكعب (4168 كيلومتر مكعب) من البازلت. قد تكون هذه الاكتشافات لها تأثيرات على قدرة المريخ على استضافة الحياة كما نعرفها.

وقالت جوانا فويجت، أحد قادة الفريق وعالمة في المختبر اللوناري والكواكبي، "كانت إيليسيوم بلانيتيا نشطة بركانيًا بكثافة أكبر بكثير مما كان يعتقد في السابق، وربما لا تزال نشطة بركانيًا حتى اليوم".

وأضافت: "إن هذه المناطق التي كان يعتبرها خالية من المعالم ومملة، مثل إيليسيوم بلانيتيا، هي كتب مفتوحة تقدم ثروة من المعلومات حول كيفية تكونها إذا كنت تعرف كيفية قراءتها. أعتقد أنها تحتوي على الكثير من الأسرار وترغب في أن يتم قراءتها".

تشير الاكتشافات الحديثة على المريخ إلى أنه ليس كوكبًا "ميتًا" جيولوجيًا كما كان يُعتقد في السابق.

على الرغم من عدم رصد أي نشاط بركاني نشط على الكوكب، تشير مهمة المسبار "إنسايت" التابعة لناسا والتي تعمل بين عامي 2018 و 2022 إلى أن العالم الجاف يتعرض لـ "زلازل المريخ" بانتظام، مما يشير إلى أن الداخلية الكوكبية يجب أن تكون بعيدة عن النشاط الجيولوجي.

في العام الماضي، أظهر فريق آخر من علماء جامعة أريزونا أدلة تشير إلى أن منطقة بزيادة حرارة الماجما تسمى "سارية المانتل" تحت منطقة إيليسيوم بلانيتيا كانت تدفع نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا مكثفًا في الماضي القريب.

لإجراء هذه الدراسة الجديدة وبناء نموذج ثلاثي الأبعاد لهذا النشاط، قام فريق المختبر اللوناري والكواكبي بالاستعانة بصور من كاميرا "السياق" الخاصة بمسبار ناسا "مارس ريكونيسانس أوربيتر" (MRO) وصور عالية الدقة من كاميرا "هايرايز" الخاصة بـ MRO، مع توافر بيانات من جهاز "مارس أوربيتر ليزر ألتيميتر" على متن "مارس جلوبال سيرفيور" التابع لناسا، بالإضافة إلى قياسات الرادار الجوفي التي جمعتها المسبار "شالو رادار" (SHARAD) التابع لناسا.

وهذا سمح لهم بالنظر إلى عمق يصل إلى 140 مترًا تحت سطح المريخ، مما أتاح رؤية ثلاثية الأبعاد لما كانت عليه المنطقة قبل ثوران الحمم البركانية من الشقوق.

تقول كريستوفر هاميلتون، أحد قادة الفريق وعالم في المختبر اللوناري والكواكبي: "تقدم دراستنا أكثر حساب شامل للبركانية الحديثة على كوكب غير الأرض. إنها أفضل تقدير للنشاط البركاني الشاب على المريخ في الفترة الزمنية التي تزيد عن 120 مليون عام، والتي تتوافق مع فترة تواجد الديناصورات على الأرض في ذروتها حتى الوقت الحاضر".