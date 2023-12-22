مشاهد بالعين المجردة.. القمر يقترن بهذا الكوكب اليوم

يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الجمعة، وبداية الليل ولمعظم الليل اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي وسيفصل بينهما درجتان في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، إن ظهور القمر الأحدب قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء ، فالقمر يبعد عنا حوالي 372,000 كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد مسافة 650,750,738 كيلومتر .

كوكب المشتري رابع المع جسم في السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

خلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أبتعد عن المشتري نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.