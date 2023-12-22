مركبة فضائية تعرض صورة غير عادية للأرض والقمر

صورة فريدة التقطتها مركبة فضائية يابانية تسمى SLIM أثناء مهمتها لاستكشاف القمر. وتظهر الصورة الأرض والقمر معًا، حيث يبدو القمر بعيدًا عن الأرض.

ووفقا لموقع "Mashable، تتسابق العديد من البرامج الفضائية الوطنية والشركات الخاصة حاليًا للهبوط على سطح القمر، وعلى الرغم من أن نحو نصف محاولات الهبوط القمرية نجحت حتى الآن، إلا أن عشاق الفضاء سيحصلون على العديد من الصور الرائعة للأرض والقمر خلال هذه الرحلات. ومن بين هذه الصور، تمكنت مهمة SLIM اليابانية من التقاط صورة نادرة للأرض وهي تظهر فوق القمر.

تم التقاط الصورة في سبتمبر، عندما كانت المركبة الفضائية على بُعد أكثر من 60,000 ميل من الأرض. وفي الوقت الحالي، تقترب مركبة SLIM أكثر من القمر ومن المتوقع أن تدخل مداره القمري في غضون أسبوع واحد تقريبًا. وسوف تهبط على سطح القمر في 20 يناير. وستكون بذلك متقدمة ببضعة أسابيع عن محاولة Astrobotic Technologies القائمة في الولايات المتحدة للهبوط على سطح القمر، حيث ستحاول توصيل خمسة أجهزة قياس لوكالة الفضاء الأمريكية إلى السطح بالإضافة إلى حمولات أخرى.

تأتي مهمة SLIM بعد فشل شركة يابانية خاصة تُدعى ispace في الهبوط على سطح القمر في أبريل. ويعود سبب رؤية المركبة الفضائية وهي تسافر بعيدًا عن القمر في هذه الصورة إلى مسار خاص يوفر الوقود الذي تستخدمه SLIM.

تهدف مهمة SLIM إلى إظهار نوع من الهبوط يسمى "هبوط دقيق" بدقة أقل من 100 ياردة، وهو مستوى دقة لم يتم تحقيقه في هبوط القمر من قبل. وتستهدف العديد من الدول والشركات الخاصة الهبوط عند القطب الجنوبي للقمر بسبب وجود ثلوج محتملة تكون مدفونة في الحفر الظليلة بشكل دائم. وتعتبر هذه الموارد الطبيعية مهملة للإنسانية في المستقبل البعيد.