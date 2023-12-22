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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السبت.. آخر ظهور لأسهم النار في السماء 2023

صدى البلد

تشهد سماء الوطن العربي ذروة شهب الدبيات من منتصف ليل الجمعة، وخلال الساعات إلى فجر السبت 23 ديسمبر بالتزامن مع بداية فصل الشتاء وهي اخر زخات الشهب هذه السنة 2023.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، تعتبر الدبيات من الشهب الصغيرة تنشط سنوياً في الفترة من 17 ديسمبر الى 25 ديسمبر عندما تعبر الكرة الأرضية خلال الحطام الغباري المتناثر على طولِ مدار المذنب (توتال) حيث يضرب ذلك الحطام الغلاف الجوي للأرض ويحترق على ارتفاع حوالي 70 الى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة خط من الضوء ساطع.

خلال هذه الفترة ، ستكون هناك فرصة لرؤية شهب الدبيات عندما تكون نقطة إشعاعها - في كوكبة الدب الأصغر  - فوق الأفق ، مع زيادة عدد الشهب المرئية كلما ارتفعت نقطة الإشعاع في السماء.

نقطة إشعاع شهب الدبيات هي حول قطبية ، مما يعني أنه دائمًا ما تكون فوق الأفق الشمالي وبذلك تكون الشهب نشطة طوال الليل.

يتوقع أن تصل الشهب ذروتها عند الساعة 06:00 صباحاً ففي ذلك الوقت تكون نقطة إشعاعها عالية في السماء. 

عادة تنتج بين 5 إلى 10 شهب بالساعة في ظل ظروف مثالية وهذه السنة سيكون القمر الأحدب متواجد معظم بالتزامن مع ذروة هذه الشهب ما سيتسبب في طمس الشهب الخافتة منها.

لمحاولة رؤيتها يتم مراقبة الأفق الشمالي بإتجاه نجوم الدب الأصغر بالعين المجردة من موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن حيث تنطلق ظاهريا من امام تلك النجوم وتحديدا  بالقرب من النجم المسمى (الكوكب) ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء.

جدير بالذكر أن شهب الدبيات رصدت حديثا منذ حوالي 100 عام مقارنة بباقي زخات الشهب السنوية، وذلك عندما تم ملاحظة أن بعض الشهب تنشط في هذا الفترة من السنة وأنها ليست عشوائية في اتجاهها عبر السماء.

آخر زخات الشهب الشهب الخافت الشهب السنوية الغلاف الجوي للأرض الكرة الأرضية

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