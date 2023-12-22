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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اكتشاف جديد مذهل لتلسكوب جيمس ويب في مجرة بعيدة

صدى البلد

تمكن تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة ناسا من اكتشاف نجمة سوبرنوفا معدسة للمرة الثانية في مجرة بعيدة تحمل اسم MRG-M0138. 

ووفقا لموقع سبيس، يظهر في صورة تلسكوب ويب في الأشعة تحت الحمراء (NIRCam) صورتان للسوبرنوفا (محاطة بدائرة)، ومن المتوقع ظهور صورة إضافية للسوبرنوفا في العام 2035. 

وتم تمثيل الألوان في الصورة باللون الأزرق للضوء بطول موجي 1.15 و 1.5 ميكرون (F115W+F150)، الأخضر للضوء بطول موجي 2.0 و 2.77 ميكرون (F200W+277W)، والأحمر للضوء بطول موجي 3.56 و 4.44 ميكرون (F356W + F444W).

في نوفمبر 2023، قام تلسكوب جيمس ويب بمراقبة تجمع ضخم من المجرات يحمل اسم MACS J0138.0-2155. ومن خلال تأثير يسمى العدسة الجاذبية، والذي تنبأ به ألبرت أينشتاين لأول مرة، تظهر المجرة البعيدة MRG-M0138 معدسة بواسطة جاذبية تجمع المجرات الواقع بينها وبيننا.

في عام 2019، أعلن علماء الفلك عن اكتشاف مفاجئ لانفجار نجمي، أو سوبرنوفا، في المجرة MRG-M0138، كما ظهر في الصور التي التقطتها تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا في عام 2016.

عندما فحصت مجموعة أخرى من العلماء صور تلسكوب ويب لعام 2023، فوجئوا بأن نفس المجرة تحتوي على نجمة سوبرنوفا ثانية بعد سبع سنوات.

 يشرح جاستن بيريل (زميل ناسا آينشتاين في معهد علوم تلسكوب الفضاء) وأندرو نيومان (عالم فلك في مرصد مؤسسة كارنيجي للعلوم) المزيد عن المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف نجمتي سوبرنوفا معدستين في نفس المجرة.

"عندما تنفجر نجمة سوبرنوف"عندما تنفجر نجمة سوبرنوفا خلف عدسة جاذبية، يصل ضوءها إلى الأرض عبر مسارات مختلفة. يمكننا مقارنة هذه المسارات بعدة قطارات تغادر محطة في نفس الوقت، جميعها تسافر بنفس السرعة وتتجه نحو المكان نفسه. كل قطار يأخذ مسارًا مختلفًا، وبسبب الاختلافات في طول الرحلة والتضاريس، لا تصل القطارات إلى وجهتها في نفس الوقت."

"بطريقة مماثلة، تظهر صور السوبرنوفا التي تم تعدسها جاذبيًا للعلماء على مدى أيام أو أسابيع أو حتى سنوات. من خلال قياس الاختلافات في الأوقات التي تظهر فيها صور السوبرنوفا، يمكننا قياس تاريخ معدل التمدد للكون، المعروف باسم الثابت هابل، والذي يعد تحديًا كبيرًا في علم الكونولوجيا اليوم. المشكلة هي أن السوبرنوفا المعدستة بشكل متعدد هي نادرة للغاية: تم اكتشاف أقل من عشر حالات حتى الآن."

"في عام 2016، اكتشف تلسكوب هابل التابع لناسا سوبرنوفا معدسة بشكل متعدد في المجرة، وأطلق عليها اسم "سوبرنوفا ريكويم". يمكن رؤية ثلاث صور للسوبرنوفا، ومن المتوقع أن تصل صورة رابعة في عام 2035. في صورة تلسكوب جيمس ويب لعام 2023، تم تحديد سوبرنوفا معدسة ثانية في نفس المجرة باستخدام كاميرا NIRCam (Near-Infrared Camera). هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف أكثر من سوبرنوفا معدسة واحدة في نفس النظام. 

أشعة تحت الحمراء الفلك الفضاء المجرات تلسكوب هابل الفضائي تلسكوب جيمس ويب الفضائي

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