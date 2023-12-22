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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اعتقال 'كابتن أمريكا' في قاعدة عسكرية .. ما السبب ؟

صدى البلد

تم اعتقال رجل في ولاية فلوريدا بتهمة محاولته دخول قاعدة عسكرية وهو مسلح ويدعي أنه "كابتن أمريكا".

وفقًا لشكوى جنائية نشرت هذا الأسبوع. وزعم المتهم أن لديه "معلومات سرية" لأحد الجنرالات في المنشأة الجوية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، وصل باروش روتش الثاني إلى بوابة قاعدة القوة الجوية "ماكديل" في تامبا بولاية فلوريدا في أوائل نوفمبر، وأخبر موظفي الأمن هناك أنه "كابتن أمريكا" وأنه عضو نشط في القيادة الجنوبية للولايات المتحدة.

 وفقًا للشكوى، أصر روتش على أنه لديه اجتماع مع "جنرال في القيادة الجنوبية" لتقديم "معلومات سرية".

تم رفض دخول روتش إلى المنشأة، وأصبح "متنازعًا" وهدد بالعودة كل يوم للبحث عن الموظفين الذين رفضوا السماح له بالدخول، حسبما جاء في الوثيقة. وقام العسكريون بوضع روتش في الأصفاد واكتشفوا بندقية من نوع "إيه آر-15" وحوالي 125 طلقة في صندوق السيارة الخاصة به، بالإضافة إلى بطاقة هوية عسكرية تسميه بأنه قديم في سلاح الجو المتقاعد.

وذكرت الشكوى أنه "نظرًا لحالته المتطرفة من الوسواس والذهان"، تم إدخال روتش في المستشفى بصفة قسرية.

 ويواجه روتش تهمة واحدة بمحاولة إدخال سلاح ناري إلى منشأة فدرالية ويواجه عقوبة تصل إلى عام واحد في السجن إذا أدين. وقد استولت السلطات الولاية أيضًا على سلاحه وذخيرته.

ويأتي اعتقال روتش في قاعدة القوة الجوية "ماكديل" بعد أقل من أسبوعين من وضع قاعدة "مكغواير-ديكس-ليكهيرست" الجوية العسكرية في نيوجيرسي تحت إغلاق بسبب تقارير عن وجود مُطلق نار نشط. 

وتعرضت العديد من القواعد العسكرية الأمريكية لهجمات من قِبَل مُطلقي النار الجماعي في السنوات الأخيرة.

السلطات اعتقال هجمات

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