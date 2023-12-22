البيئة: نبذل جهودا حثيثة للانتهاء من تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قيام الوزارة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بطرح مناقصة عامة دولية بشأن إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات بمدينة مطوبس محافظة كفر الشيخ إحدى المحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج ( كفر الشيخ / الغربية / قنا / أسيوط).

وكانت وزيرة البيئة قد شددت على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للنهوض بالمنظومة يأتى ذلك فى إطار ما اتخذته مصر من خطوات حثيثة في ملف إدارة المخلفات من خلال التعاون مع شركاء التنمية وضمن الاهتمام العالمى بملف التغيرات المناخية ومنها إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تتضمن ربط الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري بالإدارة المتكاملة للمخلفات الى جانب العمل على تطبيق خطة مستدامة لغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات.

وأوضحت أن مصنع المعالجة والتدوير بمدينة مطوبس يعد أحد اهم مشروعات البنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة كفر الشيخ والذى يقع على مساحة 30.000 م2 بطاقة تصميمية 480 طن يومى ليخدم المدن الرئيسية بالمحافظة ومنها مدينة برج البرلس ومدينة مصيف بلطيم هذا الى جانب مركزى مطوبس وبلطيم كما يهدف لإنتاج ما يقرب من 47.000 طن سنويا من السماد العضوى وما يقرب من 24.000 طن سنويا من الوقود البديل .RDF

والجدير بالذكر، أنه تم إعداد المخطط الاستراتيجي لإدارة المخلفات الصلبة البلدية للمحافظة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات وذلك لتحديد أولويات المشروعات المطلوب تنفيذها ومن ثم توجيه استثمارات البرنامج والمحافظة للتنفيذ حيث تم دعم المحافظة بمبلغ 96 مليون جنية متمثلة في الدعم بمعدات لتحسين ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء وتطوير البنية التحتية من مصانع معالجة ومنها تطوير ورفع كفاءة مصانع سيدى سالم وبيلا وإنشاء مصنع مدينة كفر الشيخ وغيرها الى جانب الدعم المقدم لإنشاء مصنع المعالجة والتدوير بمدينة مطوبس وانشاء المدافن الصحية وتنفيذ بعض المشروعات التجريبية بمدن الرياض، وبرج البرلس، وكفر الشيخ على منظومة الجمع السكني للمخلفات البلدية الصلبة بمشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى لدمجهم واشراكهم فى تطبيق المنظومة.