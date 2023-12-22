رد صادم من الرئيس الفرنسي بشأن تجديد مبابي لـ باريس سان جيرمان

اقتحم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجدل المثار حول كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وقائد منتخب الديوك.

وقال ماكرون، في تصريحات أبرزتها شبكة "RMC سبورت" اليوم الجمعة: "مبابي لاعب عظيم. أتمنى له عيد ميلاد سعيد جدا".

وبسؤاله عن إمكانية تجديد كيليان لتعاقده مع النادي الباريسي، رد الرئيس الفرنسي "أنا لست وكيل أعماله".

وكرر إيمانويل ماكرون، إشادته بالنجم الباريسي، مشيرا إلى ارتدائه شارة قيادة المنتخب في 2024.

وأتم ماكرون تصريحاته: "تنتظرنا بطولة يورو 2024، وأتمنى أن نفوز باللقب".

وينتهي تعاقد كيليان مبابي، 25 عاما، مع فريقه في يونيو 2024، ولم يحسم قراره النهائي بشأن تجديد عقده أو الرحيل مجانا.

مبابي، انضم لصفوف سان جيرمان في صيف 2017 قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

