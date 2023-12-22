جامعة دمنهور تمنح درجة الماجستير للباحثة آلاء رجب نويصر في المحاسبة

منحت كلية التجارة بجامعة دمنهور، درجة الماجستير للباحثة: آلاء رجب سعد نويصر، بعد مناقشة الرسالة المقدمة من الباحثة بعنوان "أثر إعادة إصدار القوائم المالية على إدارة الأرباح - دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية".

تكونت لجنة الإشراف والمناقشة من كل من الأستاذ الدكتور/علاء محمد البتانوني، أستاذ المحاسبة والمراجعة - كلية التجارة - جامعة دمنهور، والدكتور/ إبراهيم أحمد شرف، أستاذ المحاسبة والمراجعة المساعد بكلية التجارة - جامعة دمنهور، والدكتور/ أحمد عبده الصباغ، استتاذ المحاسبة والمراجعة، كلية الأعمال - جامعة الأسكندرية، والدكتورة/ بوسي حمدي موسى، مدرس المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة - جامعة دمنهور.

الباحثة آلاء رجب نويصر ووالديها ولجنة الإشراف والمناقشة

وقدمت الباحثة في رسالتها دراسة تطبيقية حديثة على عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلُصت من خلالها إلى عدة نتائج دعمت موضوع البحث من حيث إيجابية أثر إعادة إصدار القوائم المالية على إدارة الأرباح.

ونال البحث الذي قدمته الباحثة استحسان لجنة المناقشة التي أشادت بحداثة موضوع البحث والرسالة من حيث التناول الفريد والدراسة التطبيقية الدقيقة.

وقررت اللجنة منح الباحثة آلاء رجب نويصر، درجة الماجستير، والتوصية بطبع الرسالة واعتمادها كمرجع للباحثين الأكاديميين.

لجنة الإشراف والمناقشة

الباحثة آلاء رجب نويصر ولجنة لمناقشة