الحوثيون يجبرون ناقلة نفط أمريكية في البحر الأحمر على تغيير مسارها

أفادت إذاعة الأقصي الفلسطينية، بأن ناقلة تحمل نفطا أمريكيا، تدعى أكوينور، اضطرت إلى تغيير مسارها وسط البحر الأحمر؛ بسبب تهديد الحوثيين.

وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، قال في وقت سابق، إن أي استهداف أمريكي لبلدنا؛ سنستهدفه هو، وسنجعل البوارج والمصالح والملاحة الأمريكية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية.

ومن جهته، قال عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي: “نقول للأمريكيين، خياراتنا مفتوحة، وسنعمل بكل ما في وسعنا، نحن لا نبالي ولا نأبه، والأمريكي يعرفنا جيدا، فهو من أدار الحرب علينا 9 سنوات وإلى اليوم، وهو يعرف رجال الشعب اليمني، ويعرف صمودهم وثباتهم وصبرهم واستبسالهم في مواجهة آلة القتل العسكرية التي مارسها علينا”.

وأضاف: “الأمريكي يعرف، ونقول له، كنت تدير المعركة، ولديك الأموال الخليجية تُضَخ، أمّا اليوم، فأنت في حالة قلق أنك تواجه الطائرة المسيّرة التي تقول إن قيمتها ألفي دولار بصاروخ مضاد قيمته مليوني دولار، فما بالك عندما تكون المعركة معك مباشرة، كم ستصرخ وكم ستتألم؟".

وواصل: “على الناخب الأمريكي أن يفهم أن ما تفعله الإدارة الأمريكية، هو ضد مصالحه، وضد قواته المتواجدة، وضد أيضا حلفائه المتواجدين هنا وهناك ممن يريدون دعمه في هذا الحلف المعلن”.