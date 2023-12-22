إيه الفرق بين الدولار المجمد والسليم وكيفية التعامل معه؟.. خبير مصرفي يجيب

أكد الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن الدولار المجمد ممنوع تداوله ويتم التعرف عليه داخل البنوك، من خلال "السيريال " الخاص به، معقبًا:"مش مزور ولكن مصدره غير سليم".

وقال خلال مداخلة هاتفية، مع خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "on"، إن الدولار المجمّد عملة صحيحة، ويحمل أرقاماً مسلسلة، يمكن تداوله بشكل طبيعي، لكن خارج الجهاز المصرفي، نظرا لكونها مهربة ومنهوبة من دول أخرى سواء في أوقات الحروب أو الثورات، لذا تم تجميدها من جانب الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي البنوك المركزية في باقي الدول.

وواصل:"الدولار المجمد لا يجوز تداوله في كل البنوك، ووفقًا للنشر، هو دولار سليم، ولكن التعامل معه في غاية الصعوبة، ولن يعرف المواطن الطبيعي حقيقته إلا بعد دخوله للبنوك".