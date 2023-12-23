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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حجز وحدات مشروع جنة القاهرة الجديدة للصحفيين في هذا البنك فقط

صدى البلد

أعلنت نقابة الصحفيين، انه طبقًا لقرار جهاز مدينة القاهرة الجديدة بشأن (96) وحدة سكنية بمشروع جنة القاهرة الجديدة المخصصة لنقابة الصحفيين ، فإن التعامل على تلك الوحدات سيكون مع بنك الإسكان والتعمير فرع الرحاب، عبر كارنيه نقابة الصحفيين، وأكد الجهاز أن الوحدات مخصصة للصحفيين فقط دون غيرهم، ولا يحوز التعاقد إلا مع أعضاء النقابة فقط. 
 

وأوضحت النقابة ، علمًا بأن آخر موعد للتقديم على الوحدات السكنية المشار إليها يوم الإثنين  25/12/2023م، سعر المتر (11575 جنيهًا) بخلاف نسبة التميز، بمساحات تتراوح من (100م، 130م، 140م، 150م)، وبيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات فى النقابة.

- يُسدد 20% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% من قيمة الوحدة (مجلس أمناء).

- يُسدد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة مع مراعاة أنه تحددت قيمة تقديرية (1% من قيمة الوحدة) لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، فتستخدم للعام التالى، وعمل التسوية فى نهاية العام، على أن يُقسط الباقى وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ الاستلام.

التقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول.

شروط الحجز: الأولوية لمَن لم يحصل على أى استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل.

فى حالة زيادة الأعداد تُجرى قرعة علنية لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز فى بنك الإسكان والتعمير فرع الرحاب.
 

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حجز وحدات مشروع جنة القاهرة الجديدة للصحفيين في هذا البنك فقط


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