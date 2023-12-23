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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمينة خليل عن فيلم شماريخ: كان حلمى أقدم دور أكشن

أمينة خليل
أمينة خليل

قالت الفنانة أمينة خليل، إن تصوير مشاهد فيلم شماريخ بطولة آسر ياسين تم في عدة أماكن مختلفة منھا الفيوم.

وأضافت أمينة خليل خلال حوارھا مع  برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان قائلة": مكناش بنقعد يوم أو يومين في لوكيشن واحد، كل يومين بنصور في مكان مختلف».

وتابعت: طول عمري وحلمي كان أقدم دور أكشن، أنا وبقرأ السيناريو بتاع فيلم شماريخ، كان يغلبه عليه طابع الأكشن، بجانب بعض الرومانسية والدراما.

الصحراء

وأوضحت أمينة خليل، أن هذا السيناريو ساعد كثيرا على تصوير مشاهد الفيلم في عدة أماكن، منها «مشاهد في الفيوم، ومشاهد في الصحراء». 

آسر ياسين الإعلامية شيرين سليمان الفنانة أمينة خليل شيرين سليمان فيلم شماريخ

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