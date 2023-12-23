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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمدي فتحي يوجه رسالة للأهلي بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي

حرص حمدي فتحي لاعب نادي الوكرة القطري، على توجيه رسالة خاصة للنادي الأهلي، بعد حصد المارد الأحمر برونزية كأس العالم للأندية على حساب نادي أوراوا الياباني.

ونشر حمدي فتحي عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" : "ألف مبروك للنادي الأهلي برونزية كأس العالم للأندية".

وتوج الأهلي بـ الميدالية البرونزية في المرة الرابعة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للاندية بعد الفوز على أوراوا الياباني برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في المملكة العربية السعودية. 

أهداف الأهلي في شباك أوراوا

سجل أهداف النادي الأهلي: ياسر إبراهيم ثم أضاف بيرسي تاو الهدف الثاني للمارد الأحمر، ثم سجل لاعب أوراوا الياباني الهدف الثالث في مرماه، وأخيرا سجل الدولي التونسي علي معلول الهدف الرابع للنادي الأهلي من ركلة حرة مباشرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نادي سيراميكا كليوباترا، في المواجهة التي تجمع بين الفريقين، يوم الاثنين المقبل، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر للأبطال.

فيما سيواجه المتأهل من مباراة الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، نظيره الفائز من مواجهة مودرن فيوتشر التي تجمعه أمام نظيره بيراميدز في نهائي كأس السوبر للأبطال المقرر إقامتها في الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري.

 

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نادي الوكرة القطري حمدي فتحي كأس العالم للاندية الميدالية البرونزية السعودية

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