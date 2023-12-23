موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري

تغادر بعثة الأهلي السعودية مساء اليوم السبت استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال المقرر إقامتها في الإمارات .

وتسافر بعثة الأهلي اليوم السبت إلى الإمارات من أجل الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس السوبر للأبطال التي تقام بنظامها الجديد للمرة الأولى.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في المواجهة التي تجمع بين الفريقين، مساء بعد غد الاثنين، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر للأبطال.

فيما سيواجه المتأهل من مباراة الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، نظيره الفائز من مواجهة مودرن فيوتشر التي تجمعه أمام نظيره بيراميدز في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال المقرر إقامتها في الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري.