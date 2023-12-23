عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري

الأهلي
الأهلي

تغادر بعثة الأهلي السعودية مساء اليوم السبت استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال المقرر إقامتها في الإمارات .

وتسافر بعثة الأهلي اليوم السبت إلى الإمارات من أجل الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس السوبر للأبطال التي تقام بنظامها الجديد للمرة الأولى.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في المواجهة التي تجمع بين الفريقين، مساء بعد غد الاثنين، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر للأبطال.

فيما سيواجه المتأهل من مباراة الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، نظيره الفائز من مواجهة مودرن فيوتشر التي تجمعه أمام نظيره بيراميدز في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال المقرر إقامتها في الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري.

 

الأهلى كأس السوبر الامارات مودرن فيوتشر بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في معاشات يناير 2024

عرض تركي خيالي لزيزو وتعاقد فتوح.. ماذا يحدث داخل أسوار الزمالك؟

ترشيحاتنا

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟.. الإفتاء: هذه آخر دقيقة وبعدها تُصلى قضاء

لن تصدق.. رجل تسعيني يكسب مواجهة مع لص مسلح في إيطاليا

خبر سار| شوبير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق

حمدي فتحي يوجه رسالة للأهلي بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية

موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصص تفطر القلب.. ابنة الرئيس الأميريكي تثير الجدل عبر حسابها على الأنستجرام

مقطع فيديو يثير الجدل لبعض الجنود الإسرائيليين ..شاهد ماذا حدث ؟

فيديو يحبس الأنفاس.. سمكة قرش تمر من تحت سبّاح وتلامسه

ما أمنياتك لعام 2024؟.. إجابة مؤلمة من شابة فلسطينية على سؤال صحفي

فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ