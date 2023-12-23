مجلس الأمن يندد بانتشار العنف في السودان

ندد مجلس الأمن بانتشار العنف في السودان خلال الآونة الأخيرة، ما تسبب في مقتل وتهجير الآلاف من المدنيين الأبرياء إلي خارج البلاد.

ومن جانبه، أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أن القوات المسلحة ستظل متماسكة وقوية وصمام أمان السودان وحريصون على القضاء على ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني:" سيتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون بشأن ما حدث في "ود مدني" بولاية الجزيرة ولا مجاملة في ذلك".

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني:" لن نوقع اتفاق سلام فيه مهانة للقوات المسلحة والشعب السوداني ويجب وقف إطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة".