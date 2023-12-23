جيش الاحتلال يمنع الإسعاف من الوصول للمصابين والشهداء

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت: إن قوات الاحتلال تواصل منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى جثامين الشهداء والمصابين، وقاموا بمحاصرة نقطة إسعاف تابعة للهلال واعتقلوا 8 من كوادره.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه تم انتشال 30 جثماناً لشهداء من تحت أنقاض منزل عائلة خلة بعد ساعات من القصف العنيف لقوات الاحتلال في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وحسب - صوت فلسطين - أنه ما زال عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، تصدّيها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزّة، ملحقة المزيد من الخسائر في صفوف جنوده وآلياته وجنوده، حيث ارتفع عدد قتلى الاحتلال 471 منذ السابع من أكتوبر، بعد الاعتراف بمقتل جنديين.