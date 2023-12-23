عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف كثيف من جيش الاحتلال على منطقة الجرن في جباليا

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت: إن هناك قصف كثيف على منطقة الجرن في جباليا البلد شمال مدينة غزة وسط اشتباكات ضارية.

 وأفادت وسائل إعلام فلسطينية مساء أمس الجمعة، بأن الغارات الإسرائيلية قتلت 42 شخصاً في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من جانب آخر، قال المركز الفلسطيني للإعلام إن غارات إسرائيلية على مناطق وسط قطاع غزة، قتلت 18 فلسطينيًا.

وقتل القصف أحد أفراد طاقم قناة تلفزيون الأقصى مع عدد من أفراد أسرته، كما سقط عدد آخر من الشهداء والجرحى جراء قصف استهدف منزل صحفي في مخيم النصيرات وسط غزة.

ووصلت حصيلة ضحايا الحرب على غزة، الجمعة، إلى 20 ألفاً و57 شخصاً، وسط تجدد الدعوات الدولية لوقف جديد لإطلاق النار في القطاع.

وتقول وزارة الصحة في غزة، إن الآلاف ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض، وإن نحو 70% من الوفيات نساء وأطفال.

لكن في ظل توقف معظم المستشفيات في جميع أنحاء غزة عن العمل خلال الوقت الحالي، وسقوط المئات من الأطباء وغيرهم من العاملين في مجال الصحة وتعطل الاتصالات، بسبب نقص الوقود والكهرباء، صار من الصعب بشكل متزايد إحصاء عدد الضحايا والجرحى.

إسرائيل الغارات الإسرائيلية جنوبي قطاع غزة جباليا جيش الاحتلال فلسطين محافظة خان يونس مخيم النصيرات مدينة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في معاشات يناير 2024

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن مستقبل موديست مع الأهلي

ترشيحاتنا

لن يكون الشتاء الأبرد.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

دفن الشعر والأظافر.. هل يجوز شرعا أم لا؟

رغم اتهامات بالفساد والتحرش.. مفوض سابق للأونروا يتولى منصب مدير عام الصليب الأحمر

6 فئات .. الحالات الخاضعة لـ زيادة الإيجار القديم مارس المقبل

دعا لوقف الحرب ضد غزة.. جدل بسبب إزالة رسومات فنان شهير في لندن

إبراهيم سعيد يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بعد تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب بطانة الفستان.. داليا شوقي تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة

نشرة المرأة والصحة| فوائد تناول نخاع العظام والجبن القريش

بعد أنباء انفصالهما.. 20 صورة للمخرج مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

800 مليون دولار| تفاصيل أكبر صفقة لإنعاش خزينة الدولة.. بيانات رسمية

فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ