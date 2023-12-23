قصف إسرائيلي عنيف على دير البلح.. واستشهاد 18 مدنيا في مخيم النصيرات

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت، إن هناك قصفا إسرائيليا عنيفا على منطقة دير البلح.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، استشهاد 18 مدنيا جراء غارات إسرائيلية عنيفة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه تم انتشال 30 جثماناً لشهداء من تحت أنقاض منزل عائلة خلة بعد ساعات من القصف العنيف لقوات الاحتلال في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وحسب “صوت فلسطين”، ما زال عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، تصدّيها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزّة، ملحقة المزيد من الخسائر في صفوف جنوده وآلياته وجنوده، حيث ارتفع عدد قتلى الاحتلال 471 منذ السابع من أكتوبر، بعد الاعتراف بمقتل جنديين.