بعد عامين في الفضاء|تلسكوب جيمس ويب يهدم علم الكونية.. هل يمكن إصلاحه؟

لقد كانت قياسات توسع الكون لعقود تشير إلى اختلاف يُعرف بتوتر هابل، والذي يهدد بهدم علم الكونية كما نعرفه. والآن، في ظل الذكرى الثانية لإطلاقه، اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي حقيقة جديدة بدقة مذهلة تعمق الغموض.

ووفقا لمجلة سابني ألبرت العلمية، هناك شيء غير صحيح في كوننا المتوسع. منذ قرن تقريبًا، اكتشف عالم الفلك إدوين هابل تمدد الكون المشابه للبالون والتسارع المتزايد لجميع المجرات بعيدًا عن بعضها البعض.

وتتبع هذا التمدد للوراء في الزمن يؤدي إلى فهمنا الحالي الأفضل لكيف بدأت كل شيء - الانفجار العظيم.

ولكن على مدى العقد الماضية، تزايد الفجوة المقلقة في هذه الصورة: بناءً على مكان الذي ينظر إليه علماء الفلك، تختلف معدلات توسع الكون (وهو قيمة تعرف بثابت هابل) بشكل كبير.

الآن، في الذكرى الثانية لإطلاقه، ثبت تلسكوب جيمس ويب هذا الاختلاف بملاحظات دقيقة جدًا تهدد بتقلب النموذج القياسي للكونية. الفيزياء الجديدة المطلوبة لتعديل أو حتى استبدال هذه النظرية التي تبلغ من العمر ٤٠ عامًا هي الآن موضوع جدل.

"إنه خلاف يجب أن يجعلنا نتساءل عما إذا كنا حقاً نفهم تكوين الكون وفيزياء الكون"، قال آدم رايس، أستاذ علم الفلك في جامعة جونز هوبكنز الذي قاد الفريق الذي أجرى الملاحظات الجديدة باستخدام جيمس ويب.

على ما يبدو، بدأت الأمور بانفجار. ثم في لحظة، تكون الكون سائلاً، وهو عبارة عن خليط متمدد من الجسيمات المادية والمضادة للمادة التي ظهرت واندمجت فور اتصالها.