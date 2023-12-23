عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تكبد جنود الاحتلال خسائر فادحة

صدى البلد

قالت سرايا القدس اليوم، السبت، إنها استهدفت توغلا لآليات إسرائيلية في شرق رفح.

فيما قالت كتائب القسام، اليوم السبت، إنها استخدمت عبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105 المضادة للدروع و"TBG" المضادة للأفراد والتحصينات، وإن مجاهديها يخوضون اشتباكات مسلحة منذ أمس مع قوات العدو المتوغلة بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام، أنها أوقعت عددا كبيرا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح والاشتباكات مستمرة.

وفي وقت سابق، قالت سرايا القدس: “إننا قصفنا تجمعا لجنود العدو، في محور التقدم أبو هولي، جنوب دير البلح، بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

إسرائيل الياسين 105 الجنود الصهاينة جباليا سرايا القدس شرق رفح شمالي قطاع غزة دير البلح قذائف الهاون قطاع غزة قوات العدو كتائب القسام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن مستقبل موديست مع الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: دار القرآن الكريم بمسجد مصر بالعاصمةالإدارية أيقونة عظيمة شكلًا ومضمونًا

ليفربول وآرسنال أبرزها.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن استغناء الزمالك عن سامسون ونداي

%50.. مفاجأة صادمة بشأن نسبة انتشار متحور كورونا الجديد بأمريكا

سرايا القدس تكبد جنود الاحتلال خسائر فادحة

مجمع عسكري وبنية تحتية عملياتية.. جيش الاحتلال يستهدف حزب الله اللبناني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. احترس منها  

فى عيد ميلاده.. قصة عمل عمرو يوسف سايس وزواجه من كندة علوش

أرخص و أحلى من المحلات| طريقة عمل أم علي

بفستان راق. ابنة محمد ثروت تثير ضجة بأناقتها في عقد قرانها| شاهد

فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ