كتائب القسام تستهدف 4 جنود صهاينة في حي القصاصيب بمخيم جباليا

أفاد نبأ عاجل، بأن كتائب القسام أجهزت على 4 جنود صهاينة من مسافة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

قالت سرايا القدس اليوم السبت، إنها استهدفت توغلا لآليات إسرائيلية في شرق رفح.

قالت كتائب القسام، اليوم السبت، إنها استخدمت عبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105 المضادة للدروع و"TBG" المضادة للأفراد والتحصينات وإن مجاهديها يخوضون اشتباكات مسلحة منذ أمس مع قوات العدو المتوغلة بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام، أنها أوقعت عددا كبيرا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح والاشتباكات مستمرة.

وفي وقت سابق، قالت سرايا القدس: إننا قصفنا تجمعا لجنود العدو، في محور التقدم أبو هولي، جنوب دير البلح، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.