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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي على جباليا

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت، إن عشرات الشهداء سقطوا في قصف إسرائيلي على جباليا وتعذر الوصول إلى المصابين في الشوارع لإسعافهم.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تواصل منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى جثامين الشهداء والمصابين، وقاموا بمحاصرة نقطة إسعاف تابعة للهلال واعتقلوا 8 من كوادره.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه تم  انتشال 30 جثماناً لشهداء من تحت أنقاض منزل عائلة خلة بعد ساعات من القصف العنيف لقوات الاحتلال في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وحسب - صوت فلسطين ما زال عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض.

وتواصل  فصائل المقاومة الفلسطينية، تصدّيها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزّة، ملحقة المزيد من الخسائر في صفوف جنوده وآلياته وجنوده، حيث ارتفع عدد قتلى الاحتلال 471 منذ السابع من أكتوبر، بعد الاعتراف بمقتل جنديين.

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