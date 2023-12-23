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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض الدولار الأمريكي في أول أيام الأسبوع

الدولار
الدولار

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي اول الاسبوع وفق ما ذكرت صحف دولية.

وزاد الدولار خسائره ليصل إلى أدنى مستوى منذ يوليو، بعد أن أظهر المؤشر الأكثر متابعة من قبل بنك الفيدرالي للتضخم الأساسي صعوداً طفيفاً في الأسعار، مما يؤكد تحول البنك المركزي نحو خفض الفائدة العام المقبل.

صعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.1% عن الشهر السابق بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.1% في أكتوبر، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي.

ومرّ الدولار بمسيرة متقلبة، بدأت بصعوده سريعاً في يوليو، قبيل أن يعكس مساره في الأسابيع الأخيرة، إذ أظهرت التقارير الاقتصادية تراجع التضخم وتباطؤ أسواق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.

واصل الدولار تراجعه في ديسمبر بعد أن أعطى الاحتياطي الفيدرالي أوضح إشارة حتى الآن على أن حملته الجريئة لرفع أسعار الفائدة قد انتهت، وتوقع عدة تخفيضات للفائدة في 2024.

 

أدني مستوي 2024 الاحتياطي الفيدرالي الدولار

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انخفاض الدولار الأمريكي في أول أيام الأسبوع


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