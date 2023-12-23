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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 شهداء بينهم طفلة وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم البريج

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت، إن هناك 4 شهداء بينهم طفلة وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

و ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه تم  انتشال 30 جثماناً لشهداء من تحت أنقاض منزل عائلة خلة بعد ساعات من القصف العنيف لقوات الاحتلال في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وحسب - صوت فلسطين - أنه ما زال عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض.

وتواصل  فصائل المقاومة الفلسطينية، تصدّيها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزّة، ملحقة المزيد من الخسائر في صفوف جنوده وآلياته وجنوده، حيث ارتفع عدد قتلى الاحتلال 471 منذ السابع من أكتوبر، بعد الاعتراف بمقتل جنديين أمس الجمعة.

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