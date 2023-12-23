ميزانية دفاع كبيرة.. اليابان تستعين بالأسلحة الأمريكية لمواجهة الصين وكوريا الشمالية

تعتزم اليابان زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة تتخطي الـ 16 في المائة العام المقبل، وذلك ضمن ميزانية عسكرية قياسية تمت الموافقة عليها أمس الجمعة، بهدف تسريع نشر صواريخ الهجوم طويلة المدى التي يمكنها ضرب أهدافٍ في الصين أو كوريا الشمالية. حسبما ذكرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وستعزز الحكومة اليابانية الجيش بمقاتلات F-35 الخفية وأسلحة أمريكية أخرى، حيث يعمل الجنود اليابانيون بشكل متزايد مع الحلفاء ويتولون دورًا هجوميًا أكبر.

وتبلغ ميزانية الدفاع 7.95 تريليون ين (56 مليار دولار) للعام المالي 2024 الذي يبدأ في مارس، وهو العام الثاني من برنامج تعزيز القدرات العسكرية لمدة خمس سنوات في إطار استراتيجية أمنية جديدة اعتمدها حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قبل عام.

وتتضمن الاستراتيجية تعزيز قدرات الضرب، وهو انحراف كبير عن مبدأ ما بعد الحرب الذي اعتمدته اليابان لتقييد استخدام البلاد للقوة للدفاع عن النفس.

وتشكل ميزانية الدفاع جزءًا من خطة ميزانية وطنية بقيمة 112.7 تريليون ين (794 مليار دولار) وتحتاج لاعتماد البرلمان.

وتخطط اليابان لإنفاق 43 تريليون ين (300 مليار دولار) حتى عام 2027 لتعزيز قوتها العسكرية ومضاعفة إنفاقها السنوي إلى حوالي 10 تريليون ين (68 مليار دولار)، مما سيجعل اليابان ثالث أكبر من يصرف على الإنفاق العسكري في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.