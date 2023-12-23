مصادر عبرية: يحي السنوار من يملك مفتاح وقف الحرب وليس الاحتلال.. تفاصيل

ذكرت صحف دولية ان المقاومة الفلسطينية وصلت الى درجة من القوة لأن ترفض وقف إطلاق نار مؤقت جديد وليس دائم وسط طلبها وقف دائم لإطلاق النار.



وقالت المقاومة إنها ستناقش فقط وقف إطلاق النار الدائم، فيما تسعى إسرائيل لإطلاق سراح جميع النساء والرجال المسنين المتبقين من المحتجزين.



ويتم الحديث حاليا عن قيام فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق سراح 80 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والأطفال، وبعض ممن يحملون الجنسيات الأجنبية، مقابل إطلاق الاحتلال سراح بعض النساء والقاصرين المحتجزين داخل السجون الإسرائيلية.

وكثفت الولايات المتحدة، دعواتها الأسبوع الماضي لتقليص نطاق الحرب الشاملة إلى حملة مركزة ضد قادة "حماس" وإنهاء ما أسماه بايدن "القصف العشوائي الذي يتسبب في خسائر فادحة بين المدنيين".

في هذا السياق، كشفت تقارير عبرية، أن رئيس حركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار، لديه خطة "منظمة" لإنهاء الحرب المستمرة على القطاع .



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، نقلا عن مصدر مطلع لم تحدده، أن الخطة "تتضمن انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي كجزء من اتفاق وقف طويل لإطلاق النار، والاحتفاظ بجزء من الأسرى الإسرائيليين، كورقة مساومة للمستقبل".



وأضاف المصدر أن "السنوار، يعمل على افتراض أن الهدنة الأولى لم تأتِ بنتائج مرضية لصالح حماس، ولذلك فهو يصر على انسحاب إسرائيلي من الأحياء المحتلة بغزة، ووقف طويل لإطلاق النار".

وأوضح المصدر أن مطالب السنوار، في إطار الخطة المذكورة، "أكثر بكثير مما تعرضه إسرائيل على حماس".



وأشار إلى أن "السنوار، يعتقد أن انسحاب القوات البرية للجيش الإسرائيلي من المدن في شمال وجنوب قطاع غزة، سيحقق استعادة جزئية لقدرته على القيادة والسيطرة على المناطق التي تحتلها بالفعل إسرائيل".

وتابع المصدر: "الإسرائيليون يفسرون الواقع بشكل معاكس، أما السنوار، فليس منفصلا عن الواقع".



وفيما يتعلق بالمحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس"، أفاد المصدر بأن "الحركة، تنوي الاحتفاظ بجزء كبير من الأسرى كورقة مساومة في المراحل المقبلة أيضا، تحسبا إلى عودة إسرائيل للمناورات البرية بعد وقف إطلاق نار محتمل آخر".



ولفت إلى أن الدول التي تتوسط في المفاوضات مع "حماس" تعتقد أن الحرب "تقترب من مراحلها النهائية"، ورغم ذلك فإن الحركة تستعد لاحتمال استمرار الحرب لفترة طويلة.



وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت أمس الجمعة، عن مسؤول أمريكي، أن "العرض الأخير الذي قدمته إسرائيل لحماس هو وقف الحرب لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح 35 رهينة".



وأضاف المسؤول أن العرض اشترط أن يكون من ضمن المفرج عنهم من تبقى من النساء وكبار السن والرجال الضعفاء صحيا.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، الخميس الماضي، في بيان مشترك، أنها لن تتفاوض بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة حتى يتم التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في القطاع.

