مصدر بالأهلي يكشف موقف موديست من المشاركة بكأس السوبر

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن مشاركة اللاعب موديست في كأس السوبر المصري.

وكتب عبر فيسبوك: “مصدر بالأهلي موديست سيعود لقيادة هجوم الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر”.

وتوج الأهلي بـ الميدالية البرونزية في المرة الرابعة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية بعد الفوز على أوراوا الياباني برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، السبت، في المملكة العربية السعودية.

أهداف الأهلي في شباك أوراوا

سجل أهداف النادي الأهلي: ياسر إبراهيم ثم أضاف بيرسي تاو الهدف الثاني للمارد الأحمر، ثم سجل لاعب أوراوا الياباني الهدف الثالث في مرماه، وأخيرا سجل الدولي التونسي علي معلول الهدف الرابع للنادي الأهلي من ركلة حرة مباشرة.